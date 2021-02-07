Виктора Томенко просят защитить барнаульских воспитателей от увольнения

Родители воспитанников барнаульского детсада №211 попросили Министерство образования Алтайского края и губернатора Виктора Томенко защитить двоих воспитателей от увольнения. Соответствующее обращение опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам авторов обращения, родитель одного из детей пожаловался администрации дошкольного учреждения на отношение воспитателей к его ребенку.

"Чтобы миновать конфликт, стоит вопрос об увольнении двух воспитателей (несмотря на то, что до выпускного осталось 4 месяца), — говорится в тексте обращения. — Но все остальные родители против, так как они — отличные специалисты и их любят дети. Мы с этими воспитателями уже 4 года, а ребенок, из-за которого недопонимание, ходит год, и сразу родителя все не устраивало".

Родители воспитанников уточнили, что сейчас группа приостановила деятельность, а воспитатели находятся на больничном.

Инициаторы обращения надеются, что мэрия или правительство региона вмешается в ситуацию и не допустят увольнения сотрудников детского сада. Документ с подписями родителей направили в комитет по образованию Барнаула и другие структуры.