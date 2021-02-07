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Виктора Томенко просят защитить барнаульских воспитателей от увольнения

, ИА "Амител"
Авторы обращения утверждают, что сотрудников детсада отстранили от работы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Родители воспитанников барнаульского детсада №211 попросили Министерство образования Алтайского края и губернатора Виктора Томенко защитить двоих воспитателей от увольнения. Соответствующее обращение опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам авторов обращения, родитель одного из детей пожаловался администрации дошкольного учреждения на отношение воспитателей к его ребенку.

"Чтобы миновать конфликт, стоит вопрос об увольнении двух воспитателей (несмотря на то, что до выпускного осталось 4 месяца), — говорится в тексте обращения. — Но все остальные родители против, так как они — отличные специалисты и их любят дети. Мы с этими воспитателями уже 4 года, а ребенок, из-за которого недопонимание, ходит год, и сразу родителя все не устраивало".

Родители воспитанников уточнили, что сейчас группа приостановила деятельность, а воспитатели находятся на больничном.

Инициаторы обращения надеются, что мэрия или правительство региона вмешается в ситуацию и не допустят увольнения сотрудников детского сада. Документ с подписями родителей направили в комитет по образованию Барнаула и другие структуры.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.02.2021 17:51
- гость -

Расскажите в чем суть конфликта?
А том может правда - привели в ДС какого-нибудь Дадли и родители у него Дурсли.

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