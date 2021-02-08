Врач раскрыл причины инфаркта в молодом возрасте

Нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим сна – основные причины инфаркта в молодом возрасте. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с каналом "Звезда".

По его словам, лучшим вариантом профилактики образования атеросклероза будет средиземноморская диета. Помимо этого, нужно ежедневно съедать не меньше 400 граммов фруктов, зелени и овощей.

Также молодым людям нужно больше двигаться и спать именно по ночам. "Именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", – предостерегает специалист.

Ранее диетологи объяснили, как средиземноморская диета продлевает жизнь. Оказалось, что наибольшую пользу организму приносит оливковое масло в сочетании с физическими нагрузками и голоданием. При этом отдельно от диеты этот продукт уже не так полезен.