Понедельник, 8 Февраль, 10:22

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,11
€ 89,89
-1°


3967281 +0
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Виктор Томенко поднялся на пять мест в рейтинге влияния губернаторов

, ИА "Амител"
Выше председателя правительства Алтайского края расположились четверо глав сибирских регионов
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 61-е место в рейтинге влияния глав регионов за январь 2021 года. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В прошлом рейтинге Томенко располагался на 66-й строчке. Таким образом, за месяц он сумел подняться на пять позиций, при этом сохранив место среди глав регионов со средним влиянием.

Аналитики оценивали по десятибалльной шкале влияние глав субъектов РФ на федеральном уровне – в администрации президента, правительстве, Федеральном собрании, партийной и бизнес-элите. Томенко набрал 4,52 балла. Для сравнения: лидер рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин получил 8,36 балла. У аутсайдера Валентина Коновалова (Хакасия), который занял последнее, 85-е место – 2,75 балла. 

Как следует из рейтинга, в пул глав регионов с очень сильным влиянием не попал ни один сибирский губернатор. В разделе "сильных губернаторов" остался Игорь Кобзев (Иркутская область, 24-е место), Андрей Травников (Новосибирская область, 36-е место), Александр Усс (Красноярский край, 38-е место) и Сергей Цивилев (Кузбасс, 42-е место).

В число губернаторов со средним влиянием кроме Виктора Томенко вошли Александр Бурков (Омская область, 67-е место), Сергей Жвачкин (Томская область, 73-е место), Олег Хорохордин (Республика Алтай, 80-е место) и Шолбан Кара-оол (Тыва, 83-е место).

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

8.02.2021 10:17
- гость -

У них видимо действительно какие-то свои задачи. Которые полностью противоположны основным тезисам на выборах.
Чем больше людей умирает и бежит из края, люди становяться беднее, а бизнес тухнет. Тем выше у него рейтинг.
А может как обычно кто-то, что-то напутал и он в этом рейтинге движется не вверх, а вниз )

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
10:18
Авиакомпания "Победа" начнет выполнять рейс из Барнаула в Москву 0
10:06
Виктор Томенко поднялся на пять мест в рейтинге влияния губернаторов 1
09:57
В Минздраве сократили список лекарств для лечения COVID-19 0
09:47
Почти 50 тысяч барнаульцев получили материнский капитал 0
09:34
Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем российской науки 1
09:19
Фото силовика под портретом Путина продали за два миллиона рублей 26
09:08
Видео с серьезного пожара на складе в Барнауле появилось в Сети 5
08:58
Из алтайских школьников сделают борцов с киберпреступностью 2
08:39
Детям силовиков в России будет проще поступить в вуз 14
08:28
В немецком доме престарелых произошла вспышка ковида после вакцинации 21
08:14
В Алтайском крае воссоздадут круглогодичный детский лагерь "Артек" 11
08:02
Малыши на службе. Очаровательные щенки-полицейские 2
07:40
Врач раскрыл причины инфаркта в молодом возрасте 0
07:24
26 человек погибли по вине пьяных водителей за год в Горном Алтае 1
07:09
Федор-поминальник. Традиции и приметы 8 февраля 1
06:40
Доктор Мясников назвал идеальный продукт питания 3
06:21
Показалось, или Фотографии с безупречной перспективой 1
06:00
До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 8 февраля 0
23:39
Такой день. Крупный пожар в Барнауле и штормовое предупреждение 0
23:09
Крупный пожар на складе в Барнауле ликвидировали 1
22:44
Сноубордист из Подмосковья погиб в Шерегеше 1
22:17
Водителя наказали за дрифт в центре Горно-Алтайска 0
21:49
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 8 февраля 0
21:22
Первый круглогодичный крытый каток построят в Бийске 2
20:54
В Барнауле тушат крупный пожар на складе 0
20:21
В Алтайском крае уменьшается количество свободных коек для больных ковидом 0
19:46
116 млн рублей направят на утилизацию нескольких тонн ртути на Алтае 1
19:12
Алтайские налоговики готовят массовую проверку предпринимателей 6
18:44
Маргарита Симоньян назвала причину не жаловаться на низкие пенсии 21
18:18
В торговых центрах Барнаула провели акцию против экстремизма 3
17:42
Виктора Томенко просят защитить барнаульских воспитателей от увольнения 3
17:16
В Алтайском крае передали штормовое предупреждение 0
16:47
Спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Алтайском крае 0
16:12
16 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:38
Двое жителей алтайского села получили условные сроки за нелегальную рубку деревьев 4
15:01
МЧС России завело аккаунт в TikTok 0
14:31
Более 85 тысяч комплектов вакцины от коронавируса привезут в Алтайский край в феврале 0
14:01
В Японии выразили сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией 18
13:32
Барнаулец отдал мошеннику 3 тысячи рублей, желая купить запчасти на мотоцикл 0
13:01
45 случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
12:31
50 лодок для этапа Кубка мира по гребле доставят в Барнаул из Португалии 12
12:00
Диетолог предупредила об опасности чеснока 18
11:30
14 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:13
Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым 1
10:44
Вирусологи спрогнозировали сроки отмены масочного режима в России 4
10:08
Человек пострадал при пожаре в барнаульской многоэтажке 1
09:36
Автоэксперт назвал самую необходимую вещь в машине зимой 6
09:05
Более комфортный самолет будет летать в Барнаул из Красноярска 16
08:39
Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила 17
08:11
Алтайский край назвали одним из самых грязных регионов России 22
07:41
Доктор Мясников назвал лекарства, которые стоит навсегда убрать из домашней аптечки 5
07:08
Суд ужесточил наказание экс-замглавы Минприроды Алтайского края Владимиру Черных 4
06:38
И пусть весь мир подождет. Очаровательные фото отдыха с питомцем 3
06:05
Алтайский край накроет февральский дождь и волна тепла 3
23:58
13-летний мальчик пропал в Барнауле 3
23:45
Такой день. Прокурорская проверка снежных завалов в Бийске и обвал крыши в Барнауле 0
23:16
Ассенизаторская машина провалилась в трещину во льду озера Байкал 3
22:49
Автомобили экстренных служб застревают в снежных сугробах на дорогах Бийска 2
22:18
Bloomberg: "Спутник V" – величайший научный прорыв России со времен СССР 5
21:49
Крыша обвалилась в одной из пятиэтажек Барнаула 2
21:15
В РПЦ призвали полностью запретить мат в России 5
20:48
Власти Алтайского края обсудили участие подростков в незаконных акциях 4
20:12
Прокуратура начала проверку качества уборки снега в Бийске после протеста водителей 1
19:47
Двухлетний сын алтайского предпринимателя утонул в бассейне в Новосибирске 2
19:20
Всех желающих россиян могут успеть вакцинировать от COVID-19 к лету 9
18:46
Аналитики: замена приговора Навальному может стать угрозой бюджету России 9
18:18
"Очередь на эвтаназию". Антимасочники выступают против вакцины от COVID-19 в Барнауле 32
17:48
В АГМУ рассказали, когда студенты получат стипендии 0
17:15
Доктор Мясников назвал опасность замены сахара фруктозой 1
16:49
Студентам АГМУ задержали стипендию на фоне благотворительных акций с полевой кухней 10
16:18
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19 для аллергиков 1
15:47
Дуров заблокировал Telegram-каналы, распространявшие личные данные силовиков 16
15:20
Еще 16,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России 0
14:46
Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты 0
14:13
Психотерапевт объяснил причины постоянных опозданий людей 4
13:45
Снег с дождем и гололед. МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 0
13:11
Два автомобиля столкнулись в пригороде Барнаула 1
12:42
42 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:11
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
11:42
Автомобиль "нырнул" в кювет на Павловском тракте в Барнауле 4
11:17
Мэрия Барнаула объяснила появление сугробов на тротуарах и снежной каши у больниц 19
10:50
Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2021 году 0
10:26
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 40 тысяч человек 1
09:44
Барнаулец лишился 15 тысяч рублей в погоне за "приятным бонусом" 2
09:08
Минстрой отменил сейсмические нормы, из-за которых новостройки в Барнауле могли подорожать 17
08:41
Не перестилать постель и не ужинать. Что нельзя делать 6 февраля, чтобы выжить 2
08:08
Человек за стойкой. Самые лучшие бармены в кино 9
07:32
Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие 12
07:04
Почему на Алтае стали хуже выявлять рак и как онкологи будут наверстывать упущенное? 7
06:37
12.02.2021. Чего ждать от зеркальной даты и как загадать желание в этот день? 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.