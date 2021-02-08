Виктор Томенко поднялся на пять мест в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 61-е место в рейтинге влияния глав регионов за январь 2021 года. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В прошлом рейтинге Томенко располагался на 66-й строчке. Таким образом, за месяц он сумел подняться на пять позиций, при этом сохранив место среди глав регионов со средним влиянием.

Аналитики оценивали по десятибалльной шкале влияние глав субъектов РФ на федеральном уровне – в администрации президента, правительстве, Федеральном собрании, партийной и бизнес-элите. Томенко набрал 4,52 балла. Для сравнения: лидер рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин получил 8,36 балла. У аутсайдера Валентина Коновалова (Хакасия), который занял последнее, 85-е место – 2,75 балла.

Как следует из рейтинга, в пул глав регионов с очень сильным влиянием не попал ни один сибирский губернатор. В разделе "сильных губернаторов" остался Игорь Кобзев (Иркутская область, 24-е место), Андрей Травников (Новосибирская область, 36-е место), Александр Усс (Красноярский край, 38-е место) и Сергей Цивилев (Кузбасс, 42-е место).

В число губернаторов со средним влиянием кроме Виктора Томенко вошли Александр Бурков (Омская область, 67-е место), Сергей Жвачкин (Томская область, 73-е место), Олег Хорохордин (Республика Алтай, 80-е место) и Шолбан Кара-оол (Тыва, 83-е место).