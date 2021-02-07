В Барнауле тушат крупный пожар на складе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный пожар на складе, расположенном в 9-м Заводском проезде, произошел 7 февраля в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Идет тушение пожара, подразделения МЧС России продолжают работу на месте, – уточнили в ведомстве. – Сообщений о пострадавших не поступало".

Железобетонный склад охвачен огнем как изнутри, так и снаружи. В частности, горит кровля. По предварительной информации, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Напомним, 6 февраля 18 человек эвакуировали при пожаре в подвале одного из подъездов многоквартирного дома по улице Чудненко в Барнауле.