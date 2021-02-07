Сноубордист из Подмосковья погиб в Шерегеше

Следственные органы Кузбасса проводят доследственную проверку по факту гибели 30-летнего сноубордиста на горе Северный Мустаг в Шерегеше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По предварительным данным, 5 февраля турист вместе со знакомыми катался на сноуборде по необорудованному склону горы.

"При движении мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание, — уточнили в ведомстве. — Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал".

Прибывшие спасатели спустили тело к подножию горы и вызвали правоохранителей. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.