Крупный пожар на складе в Барнауле ликвидировали

В Барнауле потушили серьезный пожар в помещении склада на Заводском 9-м проезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

За полчаса пожарным удалось остановить распространение огня на площади 500 квадратных метров. Еще час потребовался для полной ликвидации горения.

"Основная сложность при ликвидации — высокая горячая загрузка, большое количество горючих материалов внутри склада, — рассказал начальник 1 ОФПС регионального управления МЧС России Ярослав Гробовский. — Также пожарным пришлось вскрывать металлические элементы обшивки".

В работах на месте происшествия задействовали 22 единицы техники и 80 человек, в том числе девять звеньев газодымозащитной службы, которые работали в условиях сильного задымления. В результате пожара никто не пострадал.