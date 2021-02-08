Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем российской науки

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российской науки. Обращение представителей власти опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Томенко и Романенко отметили, что значимость труда ученых для развития экономики и других сфер жизни постоянно возрастает, а 2021-й объявлен Годом науки и технологии неслучайно.

"Алтайский край может гордиться тем, что вносит свой вклад в развитие современной науки. В регионе ведут активную работу исследовательские организации, университеты, конструкторские отделы промышленных предприятий, учреждения Сибирского отделения Российской академии наук", – сказано в поздравлении.

Представители власти напомнили, что в прошлом году правительство Алтайского края и Российский союз ректоров заключили меморандум о взаимодействии по созданию научно-образовательного консорциума "Вернадский – Алтай", который открывает перед местными вузами новые перспективы в развитии научного потенциала в химии, биологии, социологии и других науках.

Губернатор и председатель АКЗС пожелали работникам научной сферы крепкого здоровья, благополучия, новых открытий, успехов и достижений.