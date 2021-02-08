Россияне хотели бы накопить к пенсии по 20-50 млн рублей

Почти четверть россиян в ходе опроса НПФ, Сбербанка и "Рамблера" признались, что для комфортного отдыха на пенсии им необходимы 20-50 млн рублей – на эти деньги они собираются путешествовать, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.

Как пишет РБК, представления о количестве денег для успешного завершения карьеры у респондентов отличаются. 27% уверены, что им нужно 20-50 млн рублей, еще 22% опрошенных заявили, что им хватит 5-10 млн рублей. 18% хотели бы иметь накопления в размере 10 млн долларов (750 млн рублей), чтобы денег хватило и нескольким последующим поколениям.

Еще 14% россиян уверены, что к выходу на пенсии им потребуется минимум 1 млн долларов (75 млн рублей) на реализацию всех желаний, которые накопились за время работы.

При этом 23% опрошенных считают, что главное условие успешной карьеры – это достижение профессионального совершенства и возможность вырастить смену, а еще 17% – назвали реализацию всех задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков.