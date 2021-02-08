В Алтайском крае разработали план по тушению лесных пожаров

В лесном хозяйстве Алтайского края продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2021 года. Специалисты сформировали и утвердили 31 план тушения лесных пожаров по лесничествам.

В региональном Минприроды рассказали, что сводным планом для тушения лесных пожаров в регионе предусмотрено 282 пожарных автомобиля, 435 единиц техники различной модификации, 150 пожарных наблюдательных пунктов, 149 лесопожарных станций, тысячи единиц противопожарных инструментов и оборудования. Людской резерв составляет 1322 человека.

В каждом лесничестве создан оперативный штаб по охране лесов от пожаров и координации действий.