Центр Барнаула "украшает" разрушенный строительный тоннель

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Корреспондент amic.ru заметил в центре Барнаула объект, который представляет реальную опасность для горожан. Строительный тоннель у здания по адресу проспект Красноармейский 21 частично обрушился.

Те части моста, которые пока остаются относительно целыми, держатся "на добром слове" и в любой момент могут обвалиться на головы пешеходов. Кроме того, местами здесь торчат гвозди и обломки дерева, которые также могут нанести горожанам травмы.

Что стало причиной обрушения части тоннеля неизвестно. Возможно с крыши здания сошел снег. Также неизвестно, когда опасную полуразрушенную конструкцию разберут или починят.