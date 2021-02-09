Минобрнауки разберется с зарплатой сибирской ученой, которая пожаловалась Путину

Минобрнауки России проверит ситуацию с зарплатой ученого из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. Сейчас ее жалование не соответствует уровню – 200% от средней оплаты труда по региону. Напомним, такой заработок специалистов прописан в майских указах президента.

"После того как вы издали указ о повышении зарплаты научным сотрудникам, у нас было предложено сотрудникам перейти на полставки. То есть чтобы отчитаться о повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был", – пожаловалась Проскурина Владимиру Путину во время заседания Совета по науке и образованию.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, глава ведомства Валерий Фальков поручил организовать проверку. "Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги", – цитирует его ТАСС.

Путин посоветовал Проскуриной обращаться напрямую в администрацию президента, если после разговора с ним ее "будут ущемлять".