Смертность в Алтайском крае выросла в 2021 году на треть

В январе 2021 года в Алтайском крае смертность выросла на 35% в сравнении с первым месяцем 2020-го, рассказал "Политсибру" демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа Алексей Еремин.

По его словам, в первую волну коронавируса показатель смертности в регионе оставался на уровне предыдущих лет, чего не скажешь о второй.

"С сентября же этот показатель стал расти, и три последних месяца 2020 года дали колоссальный прирост смертности. Октябрь дал на 60% больше смертей (в сравнении с октябрем 2019 года), ноябрь – на 85%. В декабре волна пошла на спад – прирост смертей на 58%, — констатировал Еремин. — Данные за январь 2021 года по-прежнему дают серьезную избыточную смертность – на 35% (по сравнению с январем 2020 года)".

Демограф уточнил, что за эти четыре месяца в регионе умерло на 6,5-7 тысяч человек больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Напомним, официальный показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году увеличился на 15%, а рождаемость снизилась на 5%.

В 2020 году органы ЗАГС составили 20 168 записей о рождении и зарегистрировали 37 851 акт о смерти.