В России придумали способ защиты пенсионеров от мошенников

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили Центробанку создать возможность для отказа от функций платежных систем, которые могут "съесть" деньги пенсионеров. В частности речь идет об онлайн-переводах и исходящих платежах. Пожилым людям предложат оставить опции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. Отказ от ненужных возможностей будет оформляться в письменном виде.
Глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что воплощение идеи в жизнь не потребует больших денежных расходов, однако позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений. Работа по созданию новых мер защиты пенсионеров и инвалидов при использовании финансовых услуг уже идет, сообщили в Центробанке.
Только за 2020 год со счетов россиян злоумышленники похитили 66 миллиардов рублей, подчеркивают в ЦБ. В 60% случаев жертвами преступников стали люди в возрасте от 50 до 80 лет. Мошенники практикуют на пожилых людях методы психологического манипулирования.
Комментарии
Ну да мошенников то поймать и лиц которые их крышуют нельзя, так вот и приходится костыли городить.
Ну "гениально"! А ещё лучше выдавать им пенсию частями ежедневно!
да лучше вообще не давать им денег, раз в месяц притаранить мешок картохи - благодетели
9.02.2021 15:28
- гость -
Ну да мошенников то поймать
Поймайте, если они из-за границы, в том числе с Незалежной.
Да, уж, украинцы нам и в штаны гадят.
А может уже дать возможность населению спрашивать с полиции за бездействие, закрыть "кол-центры" в тюрьмах и т.д. и т.п.
Пенсионеры разные бывают. Кому-то, может, и надо вводить ограничения. А всех нельзя под одну гребенку.