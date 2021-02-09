В России придумали способ защиты пенсионеров от мошенников

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили Центробанку создать возможность для отказа от функций платежных систем, которые могут "съесть" деньги пенсионеров. В частности речь идет об онлайн-переводах и исходящих платежах. Пожилым людям предложат оставить опции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. Отказ от ненужных возможностей будет оформляться в письменном виде.

Глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что воплощение идеи в жизнь не потребует больших денежных расходов, однако позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений. Работа по созданию новых мер защиты пенсионеров и инвалидов при использовании финансовых услуг уже идет, сообщили в Центробанке.

Только за 2020 год со счетов россиян злоумышленники похитили 66 миллиардов рублей, подчеркивают в ЦБ. В 60% случаев жертвами преступников стали люди в возрасте от 50 до 80 лет. Мошенники практикуют на пожилых людях методы психологического манипулирования.