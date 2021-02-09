Таксист и его пассажир погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Echo с опознавательными знаками такси Uber погибли в лобовом столкновении на трассе Павловск – Камень-на-Оби – Новосибирск.

Авария произошла 9 февраля около 15:00. Подробности происшествия рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, 40-летний мужчина двигался за рулем Toyota Echo и выехал на полосу встречного движения. Легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Hyundai Grand Starex под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП погибли предполагаемый виновник аварии и его пассажир. На месте происшествия работают полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.