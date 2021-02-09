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Новости

Таксист и его пассажир погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Авария произошла на трассе Павловск – Камень-на-Оби – Новосибирск

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Echo с опознавательными знаками такси Uber погибли в лобовом столкновении на трассе Павловск – Камень-на-Оби – Новосибирск.

Авария произошла 9 февраля около 15:00. Подробности происшествия рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, 40-летний мужчина двигался за рулем Toyota Echo и выехал на полосу встречного движения. Легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Hyundai Grand Starex под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП погибли предполагаемый виновник аварии и его пассажир. На месте происшествия работают полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.02.2021 16:43
АБОРИГЕН

Российские дороги, бессмысленные и беспощадные.

9.02.2021 16:44
АБОРИГЕН

Вот так утром встал и не знаешь что сегодня твой последний день.

9.02.2021 16:50
- гость -

Uber не советую никому, гоняют как проклятые

9.02.2021 16:50
ПЕТР

"дороги" то как раз ни при чём! Дорога там раз хорошая. Только нужны ли такие дороги нам , дуракам?! И подушки безопасности не спасут.

9.02.2021 16:50
- гость -

Дороги нормальные. Мы сами виноваты.

9.02.2021 16:51
- гость -

9.02.2021 16:43
АБОРИГЕН
Дороги не виноваты! В первую очередь у водителя должна работать голова!

9.02.2021 16:57
- гость -

1650.Верно. Часто, особенно летом езжу на родину в Горный Алтай. Не разу не было чтобы кто то не выезжал на встречу. Куда спешим.

9.02.2021 16:59
АБОРИГЕН

9.02.2021 16:50
ПЕТР
9.02.2021 16:50
- гость -
9.02.2021 16:51
- гость -

На самом деле всё просто граждане обыватели. Этого трупа бы не было, если бы была разделительная полоса. Подумайте об этом на досуге и не спешите посыпать голову пеплом оправдывая это использую слова "хороший" или "нормальный".

9.02.2021 17:06
- гость -

На дорогах гололёд.

Заковряшино-Крутиха


Водитель автомобиля “Toyota Echo” выехав на встречную полосу, не приняв во внимание метеорологические и дорожные условия, допустил лобовое столкновение с автомобилем “Hyundai”. Сила столкновения была настолько сильна, что в “Toyota Echo” сработали подушки безопасности. Водитель (1990 г.р) – житель Новосибирска погиб, как и его пассажир. Мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

9.02.2021 17:06
- гость -

Uber уснул

9.02.2021 17:10
AntonTM

Абориген, посчитай на досуге сколько км в РФ дорог и стоимость твоих рацпредложений. Надеюсь не дурак и сообразишь, что этого никогда не будет.

9.02.2021 17:14
- гость -

9.02.2021 16:59
АБОРИГЕН
Я не говорю про данную аварию, что бы никого не оскорбить или не обидеть и тем более, там погибли люди.
Я про вообще: если водитель идиот, то и разделительная не поможет, он умудрится в дерево на обочине врубиться!

9.02.2021 17:18
- гость -

9.02.2021 16:59
АБОРИГЕН

"если бы была разделительная полоса"
А нужна ли она (полоса разделительная) на всех дорогах?! Данная дорога не такая уж напряженная по трафику. Тем более зимой. Такие сооружения ставятся на на оживлённых магистралях города и пригорода. Да и там находятся "безголовые"!

9.02.2021 17:20
- гость -

Однажды в такой же гололёд ехал в такси из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с попутчиком-грузином. Он сразу водителю сказал - слюшай, езжай тихо, как ишак ходит. Я двойную цену даю. Тихо-тихо, но доехали живыми. Аварий 5 по дороге видели страшных.

9.02.2021 17:20
AntonTM

9.02.2021 17:14
- гость -

По моему скромному мнению (может и ошибаюсь) - Абориген тролль 80 уровня, иначе я его сообщения понять не могу...

9.02.2021 17:23
almas

Если у вас автомобиль, который можно приравнять к велосипеду, то какого черта мчаться сломя голову в гололед и выезжать на полосу встречного движения? Скромненько, у обочины, никого не обгоняя, только так можно доехать до места назначения

9.02.2021 17:24
- гость -

9.02.2021 17:14
- гость -

Не, он на службе.

9.02.2021 17:26
- гость -


9.02.2021 17:06
- гость -
Сила столкновения была настолько сильна, что в “Toyota Echo” сработали подушки безопасности.

О-го-го! Сработали подушки? Эту новость надо на федеральные СМИ.
Неслыханная сила удара.

9.02.2021 17:29
гiсть

отбойник бы спас в данном случае. но при небольшой интенсивности движения весьма вероятно, что много машин просто улетают на встречную обочину без последствий. поставить отбойники и количество аварий может увеличиться, хоть и уменьшится тяжесть последствий. дороги при этом должны стать 4-полосными

9.02.2021 17:35
- гость -

9.02.2021 17:29
гiсть
аха, вот так возьмут и станут 4 полосными сами, по всей рассеюшке необъятной.

кстати дорога на горный хорошая, во многих местах 4 полосная с разделителями, но не везде.

9.02.2021 17:36
- гость -

Абориген, посчитай на досуге сколько км в РФ дорог и стоимость твоих рацпредложений.
--------------

А сколько стоит ваша жизнь? Огласите цену. А то может и разметку не делать, дорого же. И по бокам отбойники можно не делать. И дороги по уже.

9.02.2021 17:37
- гость -

абориген это чекист

9.02.2021 17:46
гiсть

раз уж начали стоимость жизни считать - проще дороги запретить, никаких налогов не хватит их построить. зато я слышал, как Ксения С. возмущалась, что у россиян много машин и они на них ездят, пробки создают. году в 2010 примерно было сказано
вот это реальность, а не 4-полосные с отбойниками

9.02.2021 18:00
AntonTM

9.02.2021 17:36
- гость -

Не надо ёрничать, обеспечить все междугородние трассы 4-полосным движением с отбойниками - невозможно физически из-за отсутствия у РФ подобных средств (протяжённость дорог требующих этого ~1400000 км). Я обеими руками за подобную инфраструктуру, но кто оплатит этот променад?! Если делать всё по ГОСТу - складывается нереальная сумма...

PS Два года назад на региональной трассе на меня вылетала виляющая Королла в лоб. С трудом разъехался, прижавшись к обочине. В зеркало заднего вида увидел как Королла встала на трассе боком и пошла кувыркаться. Людей повыкидывало с авто как с карусели. Практически все погибли (семья), включая двух девочек. Это ужасно, и не дай бог никому видеть умирающих детей...
Участок был со свежим хорошим асфальтом, разметкой, и как следствие - желанием многих автолюбителей "придавить тапочку". Никого не сужу, но это страшно, и главная проблема как мне кажется в голове, не умеющей просчитать риски...

9.02.2021 18:00
AntonTM

9.02.2021 17:37
- гость -
абориген это чекист

Товарищ Майор?

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