Алтайский край занял четвертое место по сокращению работающего населения

Количество работающего населения в Алтайском крае сократилось на 8,2%. Регион занял четвертое место по этому показателю среди всех регионов страны.

Согласно данным аналитического агентства FizExpertiza, сокращение наблюдается в 67 из 85 субъектов. Общее число работающих россиян за 2020 год сократилось на 1,65 млн человек до 70,77 млн, что является минимумом за 10 лет. Последний раз так сильно рабочие места сокращались в 2009 году.

Наибольшее сокращение наблюдается в Мордовии (-13,4%), Республике Марий Эл (-9,3%) и Карачево-Черкесии (-8,2%). Прирост отмечается в Хабаровском крае (+5,8%), Калмыкии (+5,5%) и Тыве (+5,4%).