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Заведующего отделением алтайской больницы осудили за взятку

, ИА "Амител"
Врача признали виновным в получении отката в размере 55 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу против заведующего отделением гемодиализа БУЗ РА "Республиканская больница", сообщает пресс-служба инстанции.

Медика признали виновным в получении взятки через посредника в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя.

Установлено, что в рамках приобретения медицинских расходных материалов для нужд возглавляемого мужчиной отделения при проведении торгов он неправомерно предоставил преимущество ООО "Перспектива".

За указанные незаконные действия завотделением получил от поставщика через посредника 55 000 рублей, которые потратил на участие в научно-практической конференции, проходившей в г. Санкт-Петербурге.

Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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