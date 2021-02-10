16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 16 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2100.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 175 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 786. Выздоровел за это время 36 507 (+166 за сутки) человек.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 46, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Яровое – 8, Поспелихинский, Шелаболихинский районы – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Заринск, Бийский район – по 5 заболевших, Благовещенский, Локтевский районы – по 4 заболевших, Славгород, Бурлинский, Зональный, Кулундинский, Михайловский, Советский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Завьяловский, Красногорский, Петропавловский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 354 пациента, из них 91 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 639 коек.