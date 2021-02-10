Более 200 алтайских семей с детьми получили льготную ипотеку

Алтайские семьи, в которых с 2018 по 2020 год появился второй или третий ребенок, могут пользоваться льготными условиями кредитования для улучшения жилищных условий. Гасить льготную ипотеку можно при помощи маткапитала.

"Ипотека под 6% – это действительно ощутимая поддержка для алтайских семей с детьми. Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это тем не менее важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Важно знать, что кредитные средства можно использовать на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, на первичном рынке, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки", – сказала начальник отдела социальных выплат краевого Пенсионного фонда Яна Позднякова.

Правом на льготную ипотеку в регионе воспользовались уже 205 семей, пишет официальный сайт Алтайского края.