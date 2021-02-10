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Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии "Оскар"

, ИА "Амител"
Вручение наград Американской киноакадемии состоится 25 апреля
Фото: konchalovsky.ru

Фото: konchalovsky.ru

Кинолента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошла в список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук на своем официальном сайте.

Черно-белая картина "Дорогие товарищи!" рассказывает историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Лента уже удостаивалась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, а также нескольких международных наград. Ранее работа Кончаловского получила награду Национального совета кинокритиков США, который включил картину в число пяти лучших фильмов на иностранном языке.

Напомним, что кинолента "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского также вошла в список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Работа посвящена жизни свиньи и ее поросят, коровы и курицы.

Оглашение претендентов на кинопремию состоится 15 марта 2021 года. Сама церемония вручения "Оскара" запланирована на 25 апреля.

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Комментарии

10.02.2021 13:25
- гость -

Ну кто бы сомневался ! Такие фильмы очень любят на западе и наша либерда . Обязательно возьмёт какой-нибудь приз . Пусть теперь снимет фильм про концлагеря для японцев(кстати граждан США ) в Америке ,в период второй мировой войны, в самих США и выставит на конкурс .

10.02.2021 13:27
- гость -

качественная антисоветчина всегда в цене )))

10.02.2021 13:28
АБОРИГЕН

Что, корёжит вас, любители совчины?)

10.02.2021 13:30
- гость -

историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году

казалось бы чего такого, на 22 съезде КПСС в 1961 году всего-то отказались от диктатуры пролетариата и упразднили власть Советов...

10.02.2021 13:30
точный

ждем еще фильм о том как строилась Саяно-Шушенская ГЭС , БАМ.

10.02.2021 13:33
- гость -

ждем еще фильм о том как строилась Саяно-Шушенская ГЭС , БАМ.

не взлетит, а вот новое прочтение строительства Беламоро-Балтийского канала - таки да )))

10.02.2021 13:33
АБОРИГЕН

10.02.2021 13:30
точный
Ооо там вообще труба. Всё надо успеть к день рождению дорхоха Лионида Ильича. Правила и нормы? Нет, не слышали.

10.02.2021 13:48
- гость -

хрущевско-брежневское государство к социализму и Советской власти никакого отношения не имело

в 1953 году в СССР произошел государственный переворот, в результате которого к власти над партией и страной пришла троцкистская группировка, выдвинувшая во главу КПСС Хрущева, установившая вместо диктатуры пролетариата в стране диктатуру партии

хрущевцы начали Целинную эпопею и реформу МТС, разорение колхозов, что привело к ухудшению продовольственного снабжения в стране

за три года решили обогнать Америку по молоку и мясу, в результате с прилавков магазинов исчезло молоко и мясо

за хрущевскую семилетку было построено столько же новых предприятий, сколько за весь предшествующий период Советской власти, с диким перекосом в сторону группы А, производства средств производства, в результате упали темпы механизации и автоматизации производства (средства ушли не на новое оборудование, а на новые заводы), да еще и стала нарастать нехватка товаров народного потребления

директивно были разогнаны артели и кооперативы, что еще больше снизило обеспечение населения товарами и услугами

в итоге этих реформ правительство пошло на увеличение норм выработки для рабочих и увеличение цен на товары народного потребления, особенно на продовольствие

10.02.2021 13:48
- гость -

В 1959 году в прокат вышла американская музыкальная комедия "В джазе только девушки".События этого фильма происходят в зиму 1929 года.Начало Великой депрессии в америке считается день 24 октября 1929-года.В третью зиму кризиса там разразился голод.А музыкальная комедия получилось очень смешной, умеют американцы развеселить.Мы когда с женой смотрели,много хохотали.

10.02.2021 13:49
- гость -

«Хрущева – на мясо!» - закономерность. Вся страна гудела. Если бы новочеркасский бунт не был подавлен так показательно жестко и быстро, сначала вся Ростовская область запылала бы, потом дальше перебросилось бы.

И этот бунт напугал антинародную власть партийной диктатуры. Она из Хрущева сделала козла отпущения, провела «Косыгинские реформы», главным смыслом которых было совершенно не то, что вам говорят про прибыль. Косыгину пришлось притормозить банкротство экономики СССР, которое шло для подготовки к ее приватизации, скорректировать соотношение групп А и Б, что привело к росту производства товаров народного потребления. Попутно, был окончательно уничтожен Госплан, его Постановлением Правительства превратили из органа планирующего в орган согласовывающий отраслевые планы. Очень быстро, через 20 с небольшим лет, экономика была этими реформами подготовлена к раздербану. Хрущев хотел еще быстрее, но – Новочеркасск...
(c)

10.02.2021 14:05
- гость -

Обиделся на страну что миллиард не дала. Решил пошантажировать? Так ты у макрона на бистро попроси он тебя бистро по-демократически пошлет.
конча слабо про расстрел демократами белого дома снять, где погибло на порядок больше людей?

10.02.2021 14:07
АБОРИГЕН

Да, оправдания каждый раз одни и те же. Мол это был не тот социализм, всё извратили, надо попробовать ещё раз. И вот так вот весь 20 век и так и эдак и до сих пор не напробовались некоторые.

10.02.2021 14:10
Житель Барнаула

Фильм (черно-белое изображение) значительно уступает сериалу "Однажды в Ростове", где показаны те же события, но гораздо интереснее для зрителя. Толку нет, что олигарх Усманов выступил главным продюсером. Надеюсь, Кончаловскому и Усманову приза не видать!

10.02.2021 14:10
- гость -

Надо посмотреть.Фильм-то "исторический"."...Людмила замечает пробирающегося на чердак неизвестного со снайперской винтовкой в футляре от виолончели..."

10.02.2021 14:18
- гость -

"Андрей Кончаловский за новый социализм" Ролик на ютуби.

10.02.2021 14:20
- гость -

13:33
- гость -
Про голод в совке 1921, 32, 46 тоже бы глянул.

10.02.2021 14:22
Эрг Ноор

Особенно доставило,что мать потерявшая единственную дочь,наравне ,а то и больше ,успевала переживать о крушении идеалов)).За это Андрону не респект,сам же был в такой ситуации.
Ну и еще ряд нелепостей,вызывающих отторжение.А так атмосферно,в стиле мэтра

10.02.2021 14:22
Итальянец

10.02.2021 13:48
- гость -к власти над партией и страной пришла троцкистская группировка

Самому то не смешно! А кого вождь всех народов усиленно изничтожал всё своё правление? И вдруг враг социализма из его окружения вылупился. Вся советская эпоха - это время попрания здравого смысла и уничтожения, физически и ментально, лучших людей страны.

10.02.2021 14:22
- гость -

13:25
- гость -
Ну кто бы сомневался ! Такие фильмы очень любят на западе и наша либерда . Обязательно возьмёт какой-нибудь приз . Пусть теперь снимет фильм про концлагеря для японцев(кстати граждан США ) в Америке
------------
Депортация чеченцев, поволжских немцев и пр. - это другое? Кто то покаялся и возместил убытки, как япошкам?

10.02.2021 14:26
- гость -

Что ж они все сюда лезут Серебряковы, Кончаловские, Максаковы и прочие Познеры. Как поиздержатся на чужбине сразу в Россию за деньгами. А оттуда только грязь льют. Фигаро здесь, Фигаро там.

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