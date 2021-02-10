Более 100 человек эвакуировали из горящей школы на Алтае

Фото: t.me/ayboltay, "Инцидет Барнаул"

Здание вечерней школы загорелось в Горно-Алтайке утром 10 февраля. Из образовательного учреждения эвакуировали 102 человека, в том числе 80 детей, еще трех человек удалось вызволить спасателям.

Как сообщают в ГУ МЧС по Республике Алтай, горит двухэтажное деревянное здание на улице Бориса Головина. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и угрозы распространения огня на соседние здания нет.

На место происшествия уже прибыл глава республики Олег Хорохордин, который лично контролирует ситуацию с ликвидацией возгорания в образовательном учреждении.