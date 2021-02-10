Более 100 человек эвакуировали из горящей школы на Алтае

Фото: t.me/ayboltay, "Инцидет Барнаул"
Здание вечерней школы загорелось в Горно-Алтайке утром 10 февраля. Из образовательного учреждения эвакуировали 102 человека, в том числе 80 детей, еще трех человек удалось вызволить спасателям.
Как сообщают в ГУ МЧС по Республике Алтай, горит двухэтажное деревянное здание на улице Бориса Головина. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и угрозы распространения огня на соседние здания нет.
На место происшествия уже прибыл глава республики Олег Хорохордин, который лично контролирует ситуацию с ликвидацией возгорания в образовательном учреждении.
Комментарии
Судя по всему, никакого образовательного учреждения там уже нет.
Олег Хорохордин, который лично контролирует ситуацию с ликвидацией возгорания в образовательном учреждении
---------------
Что конкретно он делает? Стоит и смотрит?
10.02.2021 12:19
- гость -
выбьет деньги у федералов на новую школу.
интересно а оно само или помогли
Каждый день горим. Гос деп вина.
Кто там на фото руки потирает ? В предвкушении ?
10.02.2021 13:14
- гость -
Каждый день горим. Гос деп вина.
та нее, виноват только один, его заменим и сразу жить начнем богато
Каждый день горим. Гос деп вина.
---------------
Опять вам Госдеп виноват! А что здание далёкого 1937 года постройки? Электропроводка там ещё "родная" была? И судя по трубе печное отопление?
О чем и речь.
Что там делали дети.
10.02.2021 13:16
- гость -
Кто там на фото руки потирает ?
Так не жарко на улице. А слева видимо завуч и директор.