Более 260 человек будут уволены с трех крупных алтайских предприятий. Официальные заявки на высвобождение штата направили Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода", Барнаульский ВРЗ и Бийский олеумный завод. Об этом 10 февраля на пресс-конференции рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.
По его словам, уведомления от промпредприятий уже поступили в Центр занятости населения. Так, Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода" сократит 173 человека, ВРЗ – 46, а БОЗ – 42. Правда, в последнем случае речь идет о непрофильном производстве: все увольняемые являются сотрудниками заводского ДК.
Тем не менее Химочка считает, что в связи с высвобождением более 260 человек ажиотажа на рынке труда не будет. Это связано с тем, что новые рабочие места готовы предложить другие промпредприятия. Так, расширять производство намерена компания "Нортек" (специализируется на выпуске шин). По словам министра, в 2021 году "Нортек" дополнительно увеличит штат на 200 человек.
"БТК-групп" (Меланжевый комбинат) планирует набрать 150 сотрудников, "Сибирь-Полиметаллы" для работы на Корбалихинском месторождении также ищет свыше 150 человек, завод прессового оборудования набирает дополнительно 30 человек, "Сибэнергомаш" ищет несколько десятков рабочих. Дефицит рабочих профессий ощущается на "Роторе" и "Трансмаше", – рассказал министр.
По оценке Вячеслава Химочки, по итогам года в промышленной отрасли должно появиться 600 новых рабочих мест.
Комментарии
Министр пьяный что ли? Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода" находится в Рубцовске, а он о каких-то вакансиях в Барнауле и Змеиногорске говорит. Он не понимает, что если работник готов сняться с обжитого места, то он гарантированно покинет край?
про шинный насмешили...
Вопрос не качества жизни, а выживания. Разумеется, люди постараются уехать в другой регион. Где больше зарплаты и ниже коммуналка.
Томенко орден получит....
В ДК Олеумного было 42 работника? Ансамбль ложкарей,что-ли ликвидируют?
25-30 тыс рублей шикарная зарплата для этих предприятий, и. по сути, никакущая для кормильца семьи
На шинном уже даже "химики" (заключенные) арбайтен, и очень большая текучка или как это модно теперь - ротация кадров.
По оценке Вячеслава Химочки, по итогам года в промышленной отрасли должно появиться 600 новых рабочих мест.
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Может хватит уже брехни, а? Или вспомнить про 25000 высокотехнологичных рабочих мест и зарплату в $2700 обещанной вашей партией к 2020 году?
Олеумный перешел под управление "свердловска" приехали "эффективные менеджеры" и порезали всю социалку, вот вам забота о людях, твари капиталистические....
Министр промышленности и энергетики есть, а промышленности почти нет. В энергетике постоянный рост тарифов. В 2006 году 1 квт электроэнергии стоил 1 рубль, сейчас 3.50, летом еще повысят.