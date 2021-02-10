Более 260 человек будут уволены с трех крупных алтайских предприятий. Официальные заявки на высвобождение штата направили Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода", Барнаульский ВРЗ и Бийский олеумный завод. Об этом 10 февраля на пресс-конференции рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

По его словам, уведомления от промпредприятий уже поступили в Центр занятости населения. Так, Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода" сократит 173 человека, ВРЗ – 46, а БОЗ – 42. Правда, в последнем случае речь идет о непрофильном производстве: все увольняемые являются сотрудниками заводского ДК.

Тем не менее Химочка считает, что в связи с высвобождением более 260 человек ажиотажа на рынке труда не будет. Это связано с тем, что новые рабочие места готовы предложить другие промпредприятия. Так, расширять производство намерена компания "Нортек" (специализируется на выпуске шин). По словам министра, в 2021 году "Нортек" дополнительно увеличит штат на 200 человек.

"БТК-групп" (Меланжевый комбинат) планирует набрать 150 сотрудников, "Сибирь-Полиметаллы" для работы на Корбалихинском месторождении также ищет свыше 150 человек, завод прессового оборудования набирает дополнительно 30 человек, "Сибэнергомаш" ищет несколько десятков рабочих. Дефицит рабочих профессий ощущается на "Роторе" и "Трансмаше", – рассказал министр.

По оценке Вячеслава Химочки, по итогам года в промышленной отрасли должно появиться 600 новых рабочих мест.