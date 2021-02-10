Крыши барнаульских домов и ТЦ обследуют с помощью дронов

Крыши многоквартирных домов и торговых центров Барнаула будут обследовать с помощью беспилотников на предмет скопления снега. На основе этой информации власти будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий.

Как пишет пресс-центр мэрии, осмотром с использованием беспилотников МЧС занимается оперативная группа управления по делам ГОЧС по поручению мэра Вячеслава Франка.

"Вся полученная информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые, в свою очередь, будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель", – сообщил начальник управделами ГОЧС города Владимир Драчев.

Напомним, ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с профильными комитетами по вопросу очистки крыш зданий ото льда и снега. Согласно информации городского управления по ГОЧС, из-за сходов снега в краевой столице повреждено 13 автомобилей и два газопровода.

Тогда мэр подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность горожан, и вопрос очистки крыш от снега должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб.