Более 500 детей-сирот из Алтайского края нашли новые семьи

Более 500 детей-сирот Алтайского края устроили в семьи за последние три года. Специалисты Минобнауки региона держат на контроле процесс выявления детей, оставшихся без попечения родителей.

Как пишет пресс-служба ведомства, на 1 января 2021 года в организациях для сирот находилось 633 ребенка, а в прошлом году – 689. За 2020 год в регионе насчитали 789 детей без попечения родителей, что почти на 10% меньше, чем за 2019 год (877 детей). Всего в региональном банке данных о сиротах на начало 2021 года значатся 986 несовершеннолетних, а годом ранее их численность составляла 1043.

В Минобре отметили, что с 2010 года число воспитанников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в два раза. Сотрудники центров консультируют биологических родителей, разрабатывают и реализовывают индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, включая помощь взрослым, если у тех есть желание вернуть ребенка в семью.