В Алтайском крае начался прием заявок для участия в проекте "Региональный ПолитСтартап". Его запустило реготделение "Единой России". "Стартап" предназначен для молодежи: она сможет поучаствовать в общественно-политической жизни края. Информация размещена на партийном сайте.

О старте образовательно-кадрового проекта объявил руководитель исполкома партии Денис Голобородько на встрече с лидерами студенческих сообществ. 10 февраля был запущен сайт "Регионального ПолитСтартапа". Любой житель Алтайского края от 21 до 35 лет (обязательное условие – гражданство РФ) после того, как пройдет регистрацию, может предложить инициативу или проект, направленный на развитие региона. Крайний срок для подачи заявки – 30 марта.

Голосование за социально значимые инициативы начнется 1 марта и завершится 11 апреля. В итоге будут определены 30 финалистов, которые в середине апреля отправятся на обучение в партийную школу и войдут в кадровый резерв партии.

"Мы совместили две формы оценки участников: сначала за проект конкурсанта может проголосовать любой желающий, затем подключаются эксперты. Критерии отбора максимально объективны – от уровня профессиональной подготовки, опыта работы и общественной деятельности до качества внесенных предложений и медиаактивности", – рассказал Денис Голобородько.

По его словам, для финалистов запланированы тренинги с ведущими экспертами и политтехнологами, депутатами Госдумы и Алтайского Заксобрания.

10 победителей проекта (их отберут эксперты) получат наставников – лидеров реготделения партии. Вместе с ними конкурсанты будут готовиться к процедуре праймериз для последующего выдвижения от ЕР в АКЗС. Кроме того, самые знаковые инициативы молодежи реализуют с помощью органов госвласти, местного самоуправления и общественных объединений.