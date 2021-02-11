Рецидивист из Новоалтайска задушил 13-летнюю дочь сожительницы

Сидевший за убийство жены рецидивист из Новоалтайска задушил шарфом ребенка своей сожительницы, с которой познакомился в тюрьме, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
33-летний мужчина отбыл наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство жены и попытку убийства дочери и освободился по УДО.
В Тверской колонии он познакомился с жительницей поселка Нелидово, которая работала в исправительном учреждении. Когда руководство узнало о ее романе с заключенным, сотрудницу ФСИН уволили.
После освобождения бывший зэк поселился у возлюбленной. В последние месяцы пара не работала, живя на пенсию по инвалидности, которую получала 13-летняя дочь Екатерины.
Позднее женщина оказалась в больнице, а дочка и сожитель перестали выходить на связь. Когда она пришла домой, увидела задушенную девочку. Также из квартиры пропали шуба и драгоценности.
9 февраля подозреваемого задержали в Твери. В Нелидово в это же время прошли похороны убитой девочки.
Комментарии
Вот бабы чокнутые. Этого следовало ожидать.
не верю!
Жутко и глупо до неправдоподобности!
Это просто бред. Убийство, сотрудница ФСИН, дочь-инвалид, безработица, опять убийство - все слишком идеально для русской глубинки, чтобы свалилось на одного жителя Новоалтайска!
Прямо собирательный образ какой-то!
УДО при убийстве? Что творится у нас с законом? Под себя пишут?
Руки ему отрезать и пусть гуляет
11.02.2021 09:10
- гость -
УДО при убийстве?
Вот меня тоже это больше всего удивило в этой трагедии. Да еще и попытка убийства дочери была.
Если гражданин после одного срока попадает на второй он там должен остатся на всегда .
Ждите его через 5 лет по УДО, в Новоалтайске.
Виновны те , кто отпускает таких по удо. Рецедив то будет оценен по заслугам?
или опять по удо отпустят?
сотрудница фсин голову от внимания зэка потеряла?
ведь у ней был доступ к его "героическому" прошлому.
ужос!
11.02.2021 10:06
- гость -
кем она там работала знаете? или про доступ к информации нафантазировали?
Щас отсидит лет 8, потом выйдет, женится ... и все по новой. Во бабы дуры.
Как можно сойтись с мужчиной, зная, что тот в 20 лет убил жену и пытался убить дочь?
Вот где сидел до этого этот гражданин, вот всё руководство этой колонии на ту же скамью.
Фейк
11.02.2021 10:08
- гость -
кем она там работала знаете? или про доступ к информации нафантазировали?
разве увольняют за роман с хорошим человеком?
разве нет разграничения в камерах, там сборная солянка сидит?