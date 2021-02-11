Рецидивист из Новоалтайска задушил 13-летнюю дочь сожительницы

Сидевший за убийство жены рецидивист из Новоалтайска задушил шарфом ребенка своей сожительницы, с которой познакомился в тюрьме, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

33-летний мужчина отбыл наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство жены и попытку убийства дочери и освободился по УДО.

В Тверской колонии он познакомился с жительницей поселка Нелидово, которая работала в исправительном учреждении. Когда руководство узнало о ее романе с заключенным, сотрудницу ФСИН уволили.

После освобождения бывший зэк поселился у возлюбленной. В последние месяцы пара не работала, живя на пенсию по инвалидности, которую получала 13-летняя дочь Екатерины.

Позднее женщина оказалась в больнице, а дочка и сожитель перестали выходить на связь. Когда она пришла домой, увидела задушенную девочку. Также из квартиры пропали шуба и драгоценности.

9 февраля подозреваемого задержали в Твери. В Нелидово в это же время прошли похороны убитой девочки.