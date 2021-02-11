Знакомство в Tinder обернулось для барнаульца потерей 8 тыс. рублей

34-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников при попытке познакомиться с девушкой в популярном приложении Tinder. Мужчина лишился 7,8 тыс. рублей.

Горожанин познакомился с девушкой, которая рассказала, что недавно переехала в краевую столицу из Новосибирска. В процессе беседы дама заявила, что является заядлой театралкой и предложила мужчине вместе отправиться на спектакль в драмтеатр. Барнаулец согласился. Тогда девушка скинула ему в WhatsApp ссылку на сайт, похожую на интернет-страницу театра.

Мужчина перешел по ссылке, выбрал место рядом с новой знакомой и ввел данные карты. Со счета списалось 2,6 тыс. рублей (высокую стоимость билета девушка объяснила тем, что это гастрольный спектакль московского театра). А потом еще и еще: сайт оказался фишинговым. Сбербанк сразу же заблокировал карту барнаульца. Мужчина позвонил на горячую линию, где ему сказали, что деньги можно будет вернуть только при наличии заявления в полицию.

При этом общение с новой знакомой барнаулец продолжил.

"Пока я разговаривал со службой поддержки, девушка параллельно "беспокоилась" из-за этой ситуации: все ли у меня нормально. В итоге я сказал, что деньги мне якобы вернули, и предложил встретиться перед спектаклем на следующий день. Девушка согласилась и назвала адрес. Я посмотрел – такого дома нет. О чем и сказал новой знакомой. В ответ меня послали на три буквы", – рассказал мужчина amic.ru.

Барнаулец также выяснил, что номер телефона, с которого звонила девушка, зарегистрирован в Калмыкии. Мужчина обратился в полицию.