Бог один, религий много. Выставку с иконами, колотушками и бубнами открыли в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Представители различных вероисповеданий собрались в краеведческом музее 10 февраля, чтобы открыть выставку "Алтай – дом религий". Впервые в рамках одной экспозиции посетители могут увидеть старинные иконы и священные книги самых разных религий края: староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также познакомиться с ранней религией коренных алтайцев – шаманизмом. Всего в регионе более 200 религиозных объединений. Самой распространенной, конечно, является православие. На открытии присутствовали владыка Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, руководитель Объединения церквей евангельских христиан-баптистов Алтайского края Прощалыкин Андрей, представители старообрядческой церкви, мусульманской общины.

Кроме икон и церковных книг, на выставке также представлены народные костюмы, посуда. Одной из самых ярких частей экспозиции являются атрибуты алтайских шаманов: колотушки и бубны, которые использовались в ритуалах. Все экспонаты сопровождаются историческими фотографиями религиозных обрядов, а также архитектурой Барнаула и Алтайского края. Отметим, что в экспозицию также вошли не так давно конфискованные у "черных копателей" артефакты – нательные крестики, датируемые XIX веком.

Посетить выставку можно до 10 мая. Вход бесплатный.