Алтайскую бизнесвумен осудят за неуплату налогов на 18 млн рублей

44-летнюю предпринимательницу из Алтайского края будут судить за уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, директор ООО "ТК Сибирь" за два года не доплатила в бюджет 18 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с января по март 2020 года глава компании приобретала товары у юридических лиц, которые находились на упрощенной системе налогообложения и не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость.

С целью ухода от уплаты женщина оформляла бухгалтерские документы, подтверждавшие покупки у подставных фирм, которые уже якобы оплатили налог.

Уголовное дело по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") передали в суд для рассмотрения по существу.