В России ожидается подорожание бананов на 40%

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Из-за неурожая в Эквадоре оптовая стоимость выросла на 40% – с 60 до 82 рублей за килограмм.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке продуктов и импортеров фруктов, стоимость растет из-за высокого спроса на бананы и задержки с поставками из-за низкого урожая. Причиной стало ухудшение погодных условий и активность вулкана Сангай, который нанес вред плантациям.

При этом, по словам некоторых источников, ситуация может улучшиться как в течение нескольких недель, так и только к началу апреля. Также издание отмечает, что сейчас в порту Санкт-Петербурга на разгрузку не может встать несколько судов с фруктами, что тоже влияет на задержки поставок.