В России ожидается подорожание бананов на 40%

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Из-за неурожая в Эквадоре оптовая стоимость выросла на 40% – с 60 до 82 рублей за килограмм.
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке продуктов и импортеров фруктов, стоимость растет из-за высокого спроса на бананы и задержки с поставками из-за низкого урожая. Причиной стало ухудшение погодных условий и активность вулкана Сангай, который нанес вред плантациям.
При этом, по словам некоторых источников, ситуация может улучшиться как в течение нескольких недель, так и только к началу апреля. Также издание отмечает, что сейчас в порту Санкт-Петербурга на разгрузку не может встать несколько судов с фруктами, что тоже влияет на задержки поставок.
Комментарии
как жить то теперь будем?
Да они и по 76 лежат. Ну пусть и по 150 лежат, горе какое.
Куда крестьяне туда и обезьяне...
Также издание отмечает, что сейчас в порту Санкт-Петербурга на разгрузку не может встать несколько судов с фруктами, что тоже влияет на задержки поставок.
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искусственный ажиотаж - чтобы дождаться определенности ситуации и с легкостью спекулировать
Вот вроткомпот, и как же теперь без бананов, банан им в одно место.
Нью буржуа и капитализм
Чему удивляться не понятно...
Мы редьку зелёную будем есть с мёдом, прям все пропало)
Пытался вспомнить сейчас,когда в последний раз ел банан. С полгода назад,пожалуй.
Надо срочно купить и нажраться в прок!!!
11.02.2021 17:14
Шлямбур, банан и в одно место им плашмя!
11.02.2021 17:36
Гость, блин, а я лет 15 назад.Че-то тоже бананов захотелось.О!Сегодня и куплю.Нажрусь до запора, лишь бы аллергийки не было.)
.Нажрусь до запора,
Это наверно,если с кожурой лопать?
Это наверно,если с кожурой лопать?
И оппой.
Как теперь баПки без бананов? Очень они это дело (фрукт) любят!
11.02.2021 17:49
Гость, а что надо без кожуры?Надо же забыл как их трескать.Слышал, что их жарят, правда, нет?Если так, то на сливочном или во фритюре?
В перекрестке по 56 продаются.