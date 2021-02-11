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Новости

В России ожидается подорожание бананов на 40%

, ИА "Амител"
Из-за плохой погоды и активности вулкана урожаи в Эквадоре упали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Из-за неурожая в Эквадоре оптовая стоимость выросла на 40% – с 60 до 82 рублей за килограмм.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке продуктов и импортеров фруктов, стоимость растет из-за высокого спроса на бананы и задержки с поставками из-за низкого урожая. Причиной стало ухудшение погодных условий и активность вулкана Сангай, который нанес вред плантациям.

При этом, по словам некоторых источников, ситуация может улучшиться как в течение нескольких недель, так и только к началу апреля. Также издание отмечает, что сейчас в порту Санкт-Петербурга на разгрузку не может встать несколько судов с фруктами, что тоже влияет на задержки поставок.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.02.2021 16:59
- гость -

как жить то теперь будем?

11.02.2021 17:04
- гость -

Да они и по 76 лежат. Ну пусть и по 150 лежат, горе какое.

11.02.2021 17:11
- гость -

Куда крестьяне туда и обезьяне...

11.02.2021 17:12
- гость -

Также издание отмечает, что сейчас в порту Санкт-Петербурга на разгрузку не может встать несколько судов с фруктами, что тоже влияет на задержки поставок.
___
искусственный ажиотаж - чтобы дождаться определенности ситуации и с легкостью спекулировать

11.02.2021 17:14
Шлямбур

Вот вроткомпот, и как же теперь без бананов, банан им в одно место.

11.02.2021 17:16
- гость -

Нью буржуа и капитализм
Чему удивляться не понятно...

11.02.2021 17:35
- гость -

Мы редьку зелёную будем есть с мёдом, прям все пропало)

11.02.2021 17:36
Гость

Пытался вспомнить сейчас,когда в последний раз ел банан. С полгода назад,пожалуй.
Надо срочно купить и нажраться в прок!!!

11.02.2021 17:38
- гость -

11.02.2021 17:14
Шлямбур, банан и в одно место им плашмя!

11.02.2021 17:40
- гость -

11.02.2021 17:36
Гость, блин, а я лет 15 назад.Че-то тоже бананов захотелось.О!Сегодня и куплю.Нажрусь до запора, лишь бы аллергийки не было.)

11.02.2021 17:49
Гость

.Нажрусь до запора,
Это наверно,если с кожурой лопать?

11.02.2021 17:51
- гость -

Это наверно,если с кожурой лопать?

И оппой.

11.02.2021 17:54
Потёмкин

Как теперь баПки без бананов? Очень они это дело (фрукт) любят!

11.02.2021 17:55
- гость -

11.02.2021 17:49
Гость, а что надо без кожуры?Надо же забыл как их трескать.Слышал, что их жарят, правда, нет?Если так, то на сливочном или во фритюре?

11.02.2021 18:01
- гость -

В перекрестке по 56 продаются.

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