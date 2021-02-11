СМИ: президент Белоруссии Лукашенко попросит у Владимира Путина $3 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался приехать на переговоры с главой России Владимиром Путиным по поводу кредита Минску на 3 млрд долларов. Переговоры могут состояться в конце февраля в Сочи.
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, в последний раз Путин и Лукашенко встречались там 14 сентября и тогда договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.
По словам собеседников издания, теперь Минск собирается попросить доступ к остатку суммы, которую выделила Российская Федерация на строительство Белорусской АЭС. При этом стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств".
Напомним, что в 2011 году страны договорились о выдаче Россией государственного кредита в размере 10 млрд долларов на строительство АЭС. На сентябрь 2020 года Белоруссия использовала из них 4,5 млрд долларов.
Комментарии
Да он политический труп! Нужно быть совсем дураком чтобы ему денег дать. Хотя... Януковичу же дал, когда уже было понятно что ему капут.
ОМОН дай, денег дай тогда мы в НАТО не уйдем? Похоже на шантаж?
если Путин даст все таки денег, огласите пожалуйста под какой %? пусть жители страны видят под какой процент их деньги раздают и под какой процент они сами в банках берут, для сравнения
11.02.2021 17:29
- гость -
Ванга?Бабуль, а Нибиру скоро прилетит?
11.02.2021 17:32
гость
И какой процент долларового кредита для граждан?