СМИ: президент Белоруссии Лукашенко попросит у Владимира Путина $3 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался приехать на переговоры с главой России Владимиром Путиным по поводу кредита Минску на 3 млрд долларов. Переговоры могут состояться в конце февраля в Сочи.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, в последний раз Путин и Лукашенко встречались там 14 сентября и тогда договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

По словам собеседников издания, теперь Минск собирается попросить доступ к остатку суммы, которую выделила Российская Федерация на строительство Белорусской АЭС. При этом стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств".

Напомним, что в 2011 году страны договорились о выдаче Россией государственного кредита в размере 10 млрд долларов на строительство АЭС. На сентябрь 2020 года Белоруссия использовала из них 4,5 млрд долларов.