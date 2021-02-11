В Барнауле и Бийске вновь объявили режим "черного неба"

Синоптики прогнозируют в Барнауле и Бийске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания загрязняющих примесей в воздухе.

В связи с этим метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, который также называют режимом "черного неба".

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, неблагоприятные метеоусловия ожидаются до 16:00 12 февраля.

Добавим, что введение НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия снизить концентрацию вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.

Ранее amic.ru писал, что водителей в Алтайском крае призывают быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий.