Жителя Алтайского края осудили за изнасилование двоих детей и хранение взрывчатки

49-летнего жителя Чарышского района Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование восьмилетней дочери и девятилетнего сына своего племянника. Дети боялись рассказать кому-либо о произошедшем, потому что мужчина их запугал.

По данным следствия, сельчанин жил в доме своего племянника в одном из сел района вместе с его детьми. С марта по октябрь 2019 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия.

"После того как мать несовершеннолетних узнала о противоправных действиях мужчины, то сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе расследования дела правоохранители также доказали, что подозреваемый причастен к приобретению и хранению взрывчатых веществ.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил сельчанину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа 5 тысяч рублей и ограничения свободы на полтора года.