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Один из самых любимых праздников рекламщиков – День святого Валентина – уже не за горами. Отмечать или не отмечать, поздравлять или не поздравлять – влюбленные пары решают сами. Но вместе посмеяться над мемами точно нужно.