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Сумасшедшие, оригинальные и смешные и подарки к 14 февраля

, ИА "Амител"
Авторы этих идей определенно знают, как удивить свою вторую половинку (ну или разочаровать)

Фото из сети Интернет

Один из самых любимых праздников рекламщиков – День святого Валентина – уже не за горами. Отмечать или не отмечать, поздравлять или не поздравлять – влюбленные пары решают сами. Но вместе посмеяться над мемами точно нужно. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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