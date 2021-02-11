Мэрия Барнаула отказалась согласовывать митинги без разрешения МБУ

Первый секретарь краевого комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Антон Арцибашев пожаловался, что мэрия Барнаула отказалась согласовывать митинг на площади Ветеранов без письменного разрешения МБУ "Благоустройство и озеленение", которому этот участок передали в безвозмездное пользование. Об этом сообщает "Банкфакс".

По словам Арцибашева, после подачи заявления на проведение массового мероприятия его уведомили, что городская администрация не может согласовать проведение мероприятия, пока он не предоставит письменное согласие от подведомственного барнаульским властям учреждения.

В мэрии уточнили, что участок передан в безвозмездное пользование МБУ "Благоустройство и озеленение" 25 января. С этой даты для митингов на площади Ветеранов требуется двойное разрешение.

Арцибашева заявил, что намерен опротестовать отказ в проведении массового мероприятия. Не исключено, что это будет в судебном порядке.

Ранее в Telegram-канале "Алтайские крайности" появилась информация, что аналогичным образом обстоит ситуация и на площади Советов.

"Теперь, чтобы официально провести митинг, по мнению администрации, нужно спрашивать согласование у того, кто распоряжается площадью, у Горзеленхоза, — говорится в сообщении канала. — И если раньше администрации приходилось каждый раз придумывать отмазки почему нельзя митинговать, то теперь они просто ссылаются на Горзеленхоз. А Горзеленхоз может просто без объяснения причины отказывать".

Amic.ru направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него дадут позднее.