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Новичок "Спартака" включился в сбор средств на протез для алтайской девочки

, ИА "Амител"
Йоррит Хендрикс лично встретится с тем, кто внесет наибольшую сумму
Йоррит Хендрикс / Фото: spartak.com

Йоррит Хендрикс / Фото: spartak.com

Голландский футболист Йоррит Хендрикс, недавно перешедший из нидерландского ПСВ в московский "Спартак", пообещал лично встретиться с тем, кто внесет наибольшую сумму на протез для семилетней Ксюши Стебуновой из Алтайского края.

Врачи поставили диагноз "врожденная аномалия развития верхней конечности, аплазия левой кисти". Девочке требуется активный протез предплечья, стоимостью 235 500 рублей. К 12 февраля удалось собрать 2,5 тысячи рублей.

В пресс-службе "Спартака" уточнили, что награда ждет не только главного благотворителя, но и тех, кто помог немного меньшей суммой.

Второго по сумме взноса ждет общение с Йорритом в Zoom, третьего – личный автограф футболиста.

Помочь Ксении Стебуновой можно на сайте spartakforkids.com. Также можно отправить сообщение с любой̆ суммой̆ на короткий̆ номер 1922.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.02.2021 08:47
- гость -

Это не на дворец деньги собирать - здесь и дольше и труднее...

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