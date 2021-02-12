Путин объявил о том, что не будет выступать на Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Онлайн-мероприятие пройдет 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Будет ли присутствовать на мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.
Мюнхенская конференция традиционно проводится в феврале. На ней мировые лидеры обсуждают актуальные вопросы в международной сфере, пишет РИА Новости.
Комментарии
Ну вот, уже не зовут нашего кормчего на тусовки...
Правильное решение.Смотрели мы на эту конференцию с большой колокольни.
Правильно делает. Они нам не нужны.
Не позвали))
12.02.2021 10:02
- гость -
Ну вот, уже не зовут нашего кормчего на тусовки...
Вы можете съездить, вас послушает мировая элита, всезнающий наш.
В мире более 200 стран. Конференция для 10 стран. И что??? Пусть тусуются. Всеравно сделают так как американцы прикажут. Смысл совещаться???
12.02.2021 10:06
Может и газ с нефтью откажемся туда гнать?
10:10, а в 2007 году президент с какой трибуны толкал свою поворотную Мюнхенскую речь?
12.02.2021 10:27
Ну да, с Мюнхенской.А смысл повторять из года в год одно и то же?Не поняли?Так это их проблемы.Путин военный (я специально не пишу бывший, ибо он сам говорил:Бывших не бывает))), а все военные знают-первый выстрел предупреждающий, в воздух, второй-на поражение.И еще-Мы мирные люди, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД стоит на запасном пути....И далее по списку.))
Начнем с того, что: а его вообще туда пригласили? )))
А чего-то ляпов гражданина АБОРИГЕНА нет в этих новостях? Пьёт наверное с горя - уходят верные кадры. То Гриша статью написал против "пациента", то Богомолов против Запада манифест выпустил. То опять Гриша призывает никуда не ходить. Как пережить-то такое?
10:33, с какого леса информации ация, что Путин военный по образованию? Он даже срочку не служил...
Сегодня Небензя на совбезе ООН впервые назвал ФРГ и Францию соучастниками убийства Украиной людей на Донбассе. Вот это важно.
то Злобная бабка
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А о чём им тогда договариваться? Как расчленить Чехию?)
12.02.2021 10:43
Ха ха, Ой-ц!А я где-то писал, что Путин военный по образованию???Уп-с, неувязочка!Обязно пересмотрю свои источники, в целях повышения образованности.По данным всем известной и уважаемой в научных кругах "Википедии", Путин-выпускник юрфака ЛГУ, но это не помешало ему стать кадровым военнослужащим.Такое бывает в жизни, что тут попишешь.Что до срочки, то странное понимание, эт что же, все кто служил срочку-военные по образованию???Тады-ой!Я вот срочку не служил, но после окончания училища сразу в окопы (мирные, мирные, не беспокойтесь!), так что ж, мои года на службе прошли в пустую?Жаль!Почти вся жизнь всем котам под хвост!))
Правильно. Пусть еврошестеркам сначала Байден мозги протрёт. А мы будем посмотреть.
А Путина не позвали...
Какая глубокая кухонная мысль ))
А мы будем посмотреть.
Скучно.Ничего нового не ожидается.Все как всегда:мериканин придэ, порядок наведэ.То, да потому.Неинтересно.
12.02.2021 10:57
- гость -
С тебя тот еще читатель, клоун.
"В 1975 году Путин окончил юридический факультет. Как командир взвода управления гаубичной артиллерии получил звание лейтенант. Аттестован младшим офицером (старший лейтенант юстиции) в системе территориальных органов КГБ СССР."
12.02.2021 11:09
- гость -
И что?Что ты хотел/хочешь этим сказать?
Запутинские комментаторы рассказывают на современный лад басню И.А. Крылова "Лиса и виноград". Хи-хи..
12.02.2021 11:13
Ale XXX
Запутинские комментаторы рассказывают на современный лад басню И.А. Крылова "Лиса и виноград". Хи-хи..
Копите желчь, сегодня вашего гульфик фюрера на суд опять везут. В комментариях оторвётесь. Кстати суд об оскорблении ветерана ВОВ.
12.02.2021 11:13
Ale XXX, а либерасы поют на современный лад басню Сергея Михалкова "Две подруги".Да вот конец той басни им не по нутру!Да ведь?)))
12.02.2021 11:13
Ale XXX
или сюжет фильма "Горячее солнце пустыни" : ...да гранаты у него не той системы(с)
12.02.2021 11:23
- гость -
Какое солнце пустыни?Эт что за фильма?????
Да испугался просто чекист ехать на конференцию. Знает, что будут ему вопросы о Навальном задавать, вот и струсил
Какое солнце пустыни?Эт что за фильма?????
Пардоньте, конечно же "Белое солнце пустыни"
12.02.2021 11:31
- гость -
О!Йя,йя!Понимайт!Трудности перевода!О,йя!Абгемахт.)))
11-31 На конференцию никто не едет, конференция онлайн. Путин мог бы онлайн выступить, но метать бисер перед свиньями не хочет.
"Лиса и виноград". Хи-хи..
Девочки уже хихикают.