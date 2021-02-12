Путин объявил о том, что не будет выступать на Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Онлайн-мероприятие пройдет 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Будет ли присутствовать на мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.

Мюнхенская конференция традиционно проводится в феврале. На ней мировые лидеры обсуждают актуальные вопросы в международной сфере, пишет РИА Новости.