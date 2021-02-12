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Новости

Путин объявил о том, что не будет выступать на Мюнхенской конференции

, ИА "Амител"
Мероприятие пройдет 19-20 февраля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Онлайн-мероприятие пройдет 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Будет ли присутствовать на мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.

Мюнхенская конференция традиционно проводится в феврале. На ней мировые лидеры обсуждают актуальные вопросы в международной сфере, пишет РИА Новости.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.02.2021 10:02
- гость -

Ну вот, уже не зовут нашего кормчего на тусовки...

12.02.2021 10:05
- гость -

Правильное решение.Смотрели мы на эту конференцию с большой колокольни.

12.02.2021 10:06
- гость -

Правильно делает. Они нам не нужны.

12.02.2021 10:09
- гость -

Не позвали))

12.02.2021 10:09
- гость -

12.02.2021 10:02
- гость -
Ну вот, уже не зовут нашего кормчего на тусовки...

Вы можете съездить, вас послушает мировая элита, всезнающий наш.

12.02.2021 10:10
Делегат

В мире более 200 стран. Конференция для 10 стран. И что??? Пусть тусуются. Всеравно сделают так как американцы прикажут. Смысл совещаться???

12.02.2021 10:10
- гость -

12.02.2021 10:06
Может и газ с нефтью откажемся туда гнать?

12.02.2021 10:27
Ха ха

10:10, а в 2007 году президент с какой трибуны толкал свою поворотную Мюнхенскую речь?

12.02.2021 10:33
- гость -

12.02.2021 10:27
Ну да, с Мюнхенской.А смысл повторять из года в год одно и то же?Не поняли?Так это их проблемы.Путин военный (я специально не пишу бывший, ибо он сам говорил:Бывших не бывает))), а все военные знают-первый выстрел предупреждающий, в воздух, второй-на поражение.И еще-Мы мирные люди, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД стоит на запасном пути....И далее по списку.))

12.02.2021 10:37
Злобная бабка

Начнем с того, что: а его вообще туда пригласили? )))

12.02.2021 10:40
- гость -

А чего-то ляпов гражданина АБОРИГЕНА нет в этих новостях? Пьёт наверное с горя - уходят верные кадры. То Гриша статью написал против "пациента", то Богомолов против Запада манифест выпустил. То опять Гриша призывает никуда не ходить. Как пережить-то такое?

12.02.2021 10:43
Ха ха

10:33, с какого леса информации ация, что Путин военный по образованию? Он даже срочку не служил...

12.02.2021 10:49
- гость -

Сегодня Небензя на совбезе ООН впервые назвал ФРГ и Францию соучастниками убийства Украиной людей на Донбассе. Вот это важно.

12.02.2021 10:50
- гость -

то Злобная бабка
-----------------------------
А о чём им тогда договариваться? Как расчленить Чехию?)

12.02.2021 10:57
- гость -

12.02.2021 10:43
Ха ха, Ой-ц!А я где-то писал, что Путин военный по образованию???Уп-с, неувязочка!Обязно пересмотрю свои источники, в целях повышения образованности.По данным всем известной и уважаемой в научных кругах "Википедии", Путин-выпускник юрфака ЛГУ, но это не помешало ему стать кадровым военнослужащим.Такое бывает в жизни, что тут попишешь.Что до срочки, то странное понимание, эт что же, все кто служил срочку-военные по образованию???Тады-ой!Я вот срочку не служил, но после окончания училища сразу в окопы (мирные, мирные, не беспокойтесь!), так что ж, мои года на службе прошли в пустую?Жаль!Почти вся жизнь всем котам под хвост!))

12.02.2021 11:02
- гость -

Правильно. Пусть еврошестеркам сначала Байден мозги протрёт. А мы будем посмотреть.

12.02.2021 11:02
- гость -

А Путина не позвали...
Какая глубокая кухонная мысль ))

12.02.2021 11:08
- гость -

А мы будем посмотреть.
Скучно.Ничего нового не ожидается.Все как всегда:мериканин придэ, порядок наведэ.То, да потому.Неинтересно.

12.02.2021 11:09
- гость -

12.02.2021 10:57
- гость -

С тебя тот еще читатель, клоун.
"В 1975 году Путин окончил юридический факультет. Как командир взвода управления гаубичной артиллерии получил звание лейтенант. Аттестован младшим офицером (старший лейтенант юстиции) в системе территориальных органов КГБ СССР."

12.02.2021 11:12
- гость -

12.02.2021 11:09
- гость -
И что?Что ты хотел/хочешь этим сказать?

12.02.2021 11:13
Ale XXX

Запутинские комментаторы рассказывают на современный лад басню И.А. Крылова "Лиса и виноград". Хи-хи..

12.02.2021 11:22
- гость -

12.02.2021 11:13
Ale XXX
Запутинские комментаторы рассказывают на современный лад басню И.А. Крылова "Лиса и виноград". Хи-хи..

Копите желчь, сегодня вашего гульфик фюрера на суд опять везут. В комментариях оторвётесь. Кстати суд об оскорблении ветерана ВОВ.

12.02.2021 11:23
- гость -

12.02.2021 11:13
Ale XXX, а либерасы поют на современный лад басню Сергея Михалкова "Две подруги".Да вот конец той басни им не по нутру!Да ведь?)))

12.02.2021 11:23
- гость -

12.02.2021 11:13
Ale XXX

или сюжет фильма "Горячее солнце пустыни" : ...да гранаты у него не той системы(с)

12.02.2021 11:26
- гость -

12.02.2021 11:23
- гость -
Какое солнце пустыни?Эт что за фильма?????

12.02.2021 11:31
- гость -

Да испугался просто чекист ехать на конференцию. Знает, что будут ему вопросы о Навальном задавать, вот и струсил

12.02.2021 11:31
- гость -

Какое солнце пустыни?Эт что за фильма?????
Пардоньте, конечно же "Белое солнце пустыни"

12.02.2021 11:38
- гость -

12.02.2021 11:31
- гость -
О!Йя,йя!Понимайт!Трудности перевода!О,йя!Абгемахт.)))

12.02.2021 11:39
- гость -

11-31 На конференцию никто не едет, конференция онлайн. Путин мог бы онлайн выступить, но метать бисер перед свиньями не хочет.

12.02.2021 11:47
- гость -

"Лиса и виноград". Хи-хи..

Девочки уже хихикают.

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