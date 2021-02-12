15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2129.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 170 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 41 128. Выздоровел за это время 36 751 (+146 за сутки) человек.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 46, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Славгород – 12, Поспелихинский район – 7, Яровое, Локтевский район – по 6 заболевших, Завьяловский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Михайловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алейск, Бийский, Косихинский, Павловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский, Советский, Угловский районы – по 2 заболевших, Волчихинский , Егорьевский, Змеиногорский, Ключевский, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 363 пациента, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остается свободной 691 койка.