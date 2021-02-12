Актер Владимир Епифанцев ввязался в драку на премьере фильма своей бывшей жены

Актер Владимир Епифанцев стал участником драки в одном из баров Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации телеканала, инцидент произошел после премьеры показа фильма "Дочь тьмы", где бывшая жена Епифанцева, Анастасия Веденская, сыграла главную роль. По предварительным данным, между Веденской и знакомой режиссера фильма возник конфликт, в ходе которого женщина бросила в актрису пивной бокал.

В разборку вмешался Епифанцев, который со всей силы толкнул обидчицу экс-супруги, а после ввязался в драку с мужчиной, также участвовавшим в посиделках.

Сам актер случившееся не комментирует.