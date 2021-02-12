Актер Владимир Епифанцев ввязался в драку на премьере фильма своей бывшей жены

Актер Владимир Епифанцев стал участником драки в одном из баров Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Пятый канал.
По информации телеканала, инцидент произошел после премьеры показа фильма "Дочь тьмы", где бывшая жена Епифанцева, Анастасия Веденская, сыграла главную роль. По предварительным данным, между Веденской и знакомой режиссера фильма возник конфликт, в ходе которого женщина бросила в актрису пивной бокал.
В разборку вмешался Епифанцев, который со всей силы толкнул обидчицу экс-супруги, а после ввязался в драку с мужчиной, также участвовавшим в посиделках.
Сам актер случившееся не комментирует.
Комментарии
Так то здоровый, но уже возрастной, с молодым уже не факт, что вывезет
Веденская ничего даже в 36 лет
Епифанцеву 49 лет, уже сильно не попрыгаешь
Лицедеи до смерти скоморохи?
Актёры, играющие боевиков, зачастую ассоциируют себя со своими героями, за что неоднократно получали.
Сидели за столом,выпивали.Одной не понравилась фраза или тон и она запускает в визави пивной бакал.Ну можно же в полицию обратиться,нет-потерпевшая обращается к бывшему мужу, чтобы тот руками помахал...Дальше вжьюу-вжьюу,хрясь,дзинь ля-ля.Когда жы мы овладеем европейскими ценностями?
12.02.2021 13:40
- гость -
А потом кряхтите-что за мужик пошёл,за даму заступиться не может?
12.02.2021 13:11
гость
Так то здоровый, но уже возрастной, с молодым уже не факт, что вывезет
Нормально он им набуцкал, судя по видео. Жене его кружкой разбили лоб. Было за что их набуцкать.
Да узбагойтесь, это очередной хайп. Походу работы у мужика нет, вот и пиарится таким макаром.
Заступаются до предполагаемого события.После-это немного другое.
Пока тебя интернет рэмбу за уши не поймают.