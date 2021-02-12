Российская тиктокерша разозлила мусульман голым фото с провокационной подписью

Популярная российская тиктокерша Дина Саева опубликовала на своей странице в Instagram фото в обнаженном виде. Снимок, на котором девушка прикрывает грудь руками, а также провокационная подпись к нему разгневали мусульман.

"Сестра, где хиджаб?" – написала Дина под фото.

Некоторые пользователи восхитились ее смелостью и засыпали блогершу комплиментами, но нашлись и те, кому этот поступок показался неуместным.

Instagram удалил публикацию, но интернет помнит все, и теперь Дина жалуется на то, что в личные сообщения она получает множество угроз. По ее словам, разгневанные мусульмане добрались до ее семьи и отправляют родственникам оскорбительные сообщения.

Ранее в Сети появились фото обнаженной Даны Борисовой. Снимки опубликовала актриса и модель Анна Калашникова, чтобы доказать, что Борисова отправляет знакомым фотографии интимного характера.