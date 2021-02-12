Пенсионерка выпала из окна 12-го этажа, спасаясь от пожара в Барнауле

Фото: Barnaul 22, пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Тело женщины нашли под окнами 15-этажного дома на улице Попова, 93, в котором в пятницу, 12 февраля, загорелась квартира. По словам очевидцев, женщина спасалась от огня и выпрыгнула из окна.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел на 12-м этаже. Пять звеньев газодымозащитной службы спасли из задымленных помещений 11 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Как уточняют спасатели, по предварительным данным в результате пожара пострадавших нет, причина случившегося устанавливается. При этом в СУ СКР по Алтайскому краю amic.ru подтвердили гибель женщины в результате падения из окна. Известно, что ей было 59 лет. На месте работают следователи.