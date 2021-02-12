Пенсионерка выпала из окна 12-го этажа, спасаясь от пожара в Барнауле

Фото: Barnaul 22, пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Тело женщины нашли под окнами 15-этажного дома на улице Попова, 93, в котором в пятницу, 12 февраля, загорелась квартира. По словам очевидцев, женщина спасалась от огня и выпрыгнула из окна.
Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел на 12-м этаже. Пять звеньев газодымозащитной службы спасли из задымленных помещений 11 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Как уточняют спасатели, по предварительным данным в результате пожара пострадавших нет, причина случившегося устанавливается. При этом в СУ СКР по Алтайскому краю amic.ru подтвердили гибель женщины в результате падения из окна. Известно, что ей было 59 лет. На месте работают следователи.
Комментарии
в результате пожара пострадавших нет
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статистика такая статистика
Вот вам и высотное строительство. При пожарах такие дома крайне уязвимы.
12.02.2021 14:18
- гость -
Жителям высоток будут предложены парашюты.
пожар потушили? потушили. значит, пожарные способны тушить пожары в таких домах. а с 5 этажа выпрыгивать так же опасно... но сам я высотки не люблю, в т.ч. из-за лифта
Вспоминайте фильм Брат 2. Там главный герой по пожарной лестнице с автоматом поднялся в небоскреб. Ключевое слово "пожарная лестница".
Учился в старом 5 этажном здании 22 школы на Некрасова, там была металлическая лестница на здании.
В школе 4 этажа было, но лестница была.
12.02.2021 14:33
- гость -
Они и сейчас есть. Но надо на крышу залазить, чтобы по ним спуститься.
12.02.2021 14:37
- гость
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На этом здании тоже есть? Что ж тогда бабуля в оконном проеме стояла, а не по лестнице спускалась?
В Барнауле пожарные лестницы могут могут обеспечить эвакуацию жильцов на высоте 9-10 этажа, т.е. это примерно 30 метров. А выше уже... (((
В Москве есть и 50 - метровые лестницы, но это в Москве. Более предпочтительными для этого являются коленчато-телескопические автогидроподъёмники для проведения спасательных работ на высоте до 100 метров, но в Барнауле таких не наблюдается.