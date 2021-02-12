Бывшего куратора Алтайского края Максима Топилина сняли с должности главы ПФР

Главу Фонда социального страхования РФ Андрея Кигима назначили руководителем Пенсионного фонда России. Ранее данную должность занимал Максим Топилин, бывший куратор Алтайского края.

Как пишет РИА Новости, ранее СМИ сообщали о возможных кадровых перестановках в ведомстве, и Кигима вместе с заместителем министра труда Алексеем Скляром и замглавы ФНС Светланой Бондарчук называли в числе кандидатов.

По данным источников "Известий", одной из причин смены главы ПФР может быть разработка новой схемы социально-экономического развития, которая в том числе должна ускорить внедрение цифровых технологий.

Ранее Кигим занимал пост главы Фонда социального страхования России, на котором проработал восемь лет. До этого он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был главой Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

Максим Топилин занимал пост с января 2020 года. До этого он был куратором Алтайского края в правительстве и отвечал за внедрение мер по ускоренному развитию региона.