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Новости

Бывшего куратора Алтайского края Максима Топилина сняли с должности главы ПФР

, ИА "Амител"
Его место занял руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Главу Фонда социального страхования РФ Андрея Кигима назначили руководителем Пенсионного фонда России. Ранее данную должность занимал Максим Топилин, бывший куратор Алтайского края.

Как пишет РИА Новости, ранее СМИ сообщали о возможных кадровых перестановках в ведомстве, и Кигима вместе с заместителем министра труда Алексеем Скляром и замглавы ФНС Светланой Бондарчук называли в числе кандидатов.

По данным источников "Известий", одной из причин смены главы ПФР  может быть разработка новой схемы социально-экономического развития, которая в том числе должна ускорить внедрение цифровых технологий.

Ранее Кигим занимал пост главы Фонда социального страхования России, на котором проработал восемь лет. До этого он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был главой Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

Максим Топилин занимал пост с января 2020 года. До этого он был куратором Алтайского края в правительстве и отвечал за внедрение мер по ускоренному развитию региона.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.02.2021 15:28
- гость -

..."Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите...

12.02.2021 16:03
- гость -

Хатки бобра и его родни проверят на наличие комнат забитых баблом?

12.02.2021 16:07
- гость -

Из страховщиков! Хана пенсам((

12.02.2021 16:14
- гость -

Дорогие пенсионеры, потерпите, мы еще не наворовались...

12.02.2021 16:55
Sarcasm

По лицу сразу видно, что порядочный человек

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