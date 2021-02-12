Завскладом барнаульского детсада осудят за взятку

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против уже бывшей заведующей складом продуктов детского сада в Барнауле. Женщину обвиняют в получении взяток общей суммой в 178 тысяч рублей.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, по данным следствия, с октября 2017 по июнь 2019 года заведующая складом получила взятку от представителя одной из компаний за выбор организации в качестве поставщика. Средства женщине перевели на банковский счет.

В ходе расследования обвиняемая признала вину в содеянном. Следователи собрали достаточное количество доказательств и передали дело в суд.