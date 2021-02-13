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Житель Алтайского края пытался сжечь свою сожительницу и двухлетнюю дочь

, ИА "Амител"
Мужчина облил бензином гражданскую жену и комнату, в которой находился ребенок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жителя одного из сел Михайловского района Алтайского края обвиняют в покушении на убийство сожительницы и двухлетней дочери. Сельчанин облил женщину бензином и пытался поджечь дом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, будучи пьяным мужчина во время конфликта облил бензином свою сожительницу и комнату, в которой находился ребенок, после чего поджег горючее. Гражданская супруга сумела потушила огонь на себе, а после — и в комнате.

Суд по ходатайству следователя отправил злоумышленника под стражу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и причины, которые привели к инциденту.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.02.2021 08:41
- гость -

Алкаши дуреют.

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