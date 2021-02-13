Житель Алтайского края пытался сжечь свою сожительницу и двухлетнюю дочь

Жителя одного из сел Михайловского района Алтайского края обвиняют в покушении на убийство сожительницы и двухлетней дочери. Сельчанин облил женщину бензином и пытался поджечь дом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, будучи пьяным мужчина во время конфликта облил бензином свою сожительницу и комнату, в которой находился ребенок, после чего поджег горючее. Гражданская супруга сумела потушила огонь на себе, а после — и в комнате.

Суд по ходатайству следователя отправил злоумышленника под стражу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и причины, которые привели к инциденту.