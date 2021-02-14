Свыше 56 тысяч тонн зерна погрузили на железной дороге в Алтайском крае за месяц

В январе объем погрузки зерна на железнодорожных станциях Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае составил 56,5 тысячи тонн. Это на 29% выше показателей января 2020 года.
Наибольшую долю перевезенных зерновых культур составляет пшеница. Также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые культуры.
Для обеспечения отправок зерна по России компания "РЖД" реализует ряд мероприятий. Например, разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
Распродажа Родины идёт полным ходом. Готовимся к подорожанию хлеба и мяса.
Торопятся. И правильно делают. Новые экспортные пошлины на пшеницу (70% если цена выше 200 долларов за тонну) угробят всю экспортную бизнес-модель участников зернорынка. Придётся, уважаемые, переориентироваться на менее маржинальный внутренний рынок и на переработку зерна с последующим экспортом муки. А нашу муку за границей никто не ждёт, придётся ох как не просто. В общем, очень интересное время скоро наступит
14.02.2021 12:13
Гость
Не ври. Соседний Китай готов закупить нашу муку в любых количествах.
Да вы что, маркетолог вы наш диванный. Сравните статистику экспорта зёрна и муки. Экспорт муки - капля в море. Покупателям зерна за границей мука не нужна, у них свои мельницы, рабочие места и налоги. Нашу муку нам придётся кушать самим или не выращивать так много зерна
И мука хорошо продается. Но привыкли сырьем торговать.
"Китай в последнее время является крупнейшим покупателем российской пшеничной муки, а по итогам пяти месяцев текущего мукомольного сезона (август-декабрь 2019 года) КНР вывезла 71 тыс. т российской пшеничной муки или 55% от общего объема экспорта. Для сравнения, за тот же отрезок сезона-2018/19 в Китай было отгружено менее 41 тыс. т или 36% от экспорта в целом."
И пошлины совсем недолго убрать, если будет избыток зерна. На мировом рынке зерно всегда в цене, тем более сейчас, во время пандемии.
Зерно самый важный мировой продукт. Только те у кого вместо головы череп могут считать наш край безперспективным. Все впереди.
Экспорт зёрна из РФ 30-60 млн тонн в год в среднем, муки - 0,2-0,3 млн тонн. Ещё есть вопросы ?
14.02.2021 12:56
Гостю
Не будут продавать зерно, будут покупать муку. Из говна и палок ее не сделать.
«И пошлины совсем недолго убрать, если будет избыток зерна. На мировом рынке зерно всегда в цене, тем более сейчас, во время пандемии.»
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Так было раньше, вводили пошлины на небольшой срок, чтобы охладить экспорт. Сейчас все иначе - впервые введены ПОСТОЯННЫЕ пошлины.
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Москва. 08.02.2021. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новой формуле пошлины на экспорт зерна, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов. Документ опубликован на сайте правительства.
Новая пошлина начнет действовать со 2 июня, напомнили в пресс-службе правительства. С пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за тонну, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну.
14.02.2021 13:06
Гость
Это делается только с одной целью. Чтобы хлебные полки в магазинах не стали пустыми или там лежал бы хлеб по заоблачным ценам.
Аргентина, один из крупнейших мировых поставщиков зерна, поступает примерно так же.