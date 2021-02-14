Свыше 56 тысяч тонн зерна погрузили на железной дороге в Алтайском крае за месяц

В январе объем погрузки зерна на железнодорожных станциях Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае составил 56,5 тысячи тонн. Это на 29% выше показателей января 2020 года.

Наибольшую долю перевезенных зерновых культур составляет пшеница. Также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые культуры.

Для обеспечения отправок зерна по России компания "РЖД" реализует ряд мероприятий. Например, разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша, пишет официальный сайт Алтайского края.