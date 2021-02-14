22 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у семи жителей Горно-Алтайска, у четырех жителей Майминского района, у четырех жителей Чойского района, у двух жителей Усть-Канского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Чемальского района.

С учетом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 935 случаев заболевания. По данным на 14 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 363 человека, за прошедшие сутки – 13 пациентов.