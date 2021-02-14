Молодожены в День святого Валентина прокатились по Барнаулу в ковше трактора

Подписчики сообщества Barnaul 22 обсуждают молодоженов, которые сыграли свадьбу в День святого Валентина. Пара решила прокатиться по городу в ковше трактора.

"Пожалуй, это самая оригинальная свадьба в Барнауле за последнее время. Счастливой семейной жизни молодым!" – написал автор поста.

"Счастья молодым", "Оригинально задумано", "Интересно, на сколько тракторист налипнет по штрафу?", "Ничего оригинального, типичный Барнаул, в деревнях всегда так", "Гаишники небось уже тракториста пробивают", "Оригинальностью, конечно, никого не удивишь. Сейчас самая оригинальная – это традиционная", – пишут под постом горожане.