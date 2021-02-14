Долги россиян за тепло в 2020 году выросли на 15,5 млрд рублей

Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию в России по итогам 2020 года выросла на 15,5 млрд рублей, до 209,2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет производителей энергии.

"За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года наблюдается увеличение ДЗ (дебиторской задолженности) на 15,5 миллиарда рублей (плюс 8%), что свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности", – сказано в документе.

Производители энергии отметили, что принятие на фоне пандемии постановления о моратории на взыскание неустойки за просрочку до 1 января 2021 года было воспринято некоторыми категориями людей как право не платить, что привело к росту задолженности.

Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян по ипотеке превысила 8 трлн рублей, что составляет почти 45% от суммарного долга граждан по всем типам розничных кредитов.