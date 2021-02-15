У россиян могут начать изымать "бесхозяйные земли"

Минсельхоз подготовил поправки в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который введет новый термин "бесхозяйная земля". Такими будут считаться участки, собственники которых неизвестны или отказались от права на участок, а государство сможет изымать их без суда.

Как пишет "Известия", документ передадут на рассмотрение правительства в первом квартале 2021 года. Таким образом ведомство планирует "усовершенствовать порядок вовлечения в оборот невостребованных земель". Отмечается, что на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн гектаров или 6,8% от общей площади сельскохозяйственных земель страны.

Также предлагается разрешить признавать "выморочным имуществом" земли, собственник которых умер, а наследники не объявляются либо отказались от наследования. Для незарегистрированных участков владельцам нужно будет до 1 января 2025 года подать заявку в ЕГРН – в противном случае права перейдут государству.