В Госдуме предложили расширить действие материнского капитала на мужчин

Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать материнский капитал мужчинам, которые являются единственными усыновителями детей, а также семьям, не воспользовавшимся мерой поддержки ранее, на третьего и последующего детей. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Согласно тексту проекта, который опубликовал в своем Telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов, выплаты предлагается начать с 1 января 2022 года в регионах с низкой рождаемостью.

"Материнский (семейный) капитал вполне оправдывает свое функциональное предназначение. Но можно и нужно использовать эти средства шире, чем зафиксировано сейчас. Если говорим о необходимости корректировать демографическую ситуацию в отдельных регионах, где показатели рождаемости заметно ниже даже средних по статистике, нужны конкретные меры", – пояснил депутат.

Отмечается, что сумма выплаты на третьего и последующего детей будет равняться выплате на первого.