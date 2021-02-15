Барнаульского дорожника назначили отвечать за развитие Республики Алтай

Бывший заместитель "Алтайавтодора" Константин Зорий стал новым начальником регионального развития Республики Алтай. Соответствующий документ глава региона Олег Хорохордин подписал в пятницу, 12 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

Предыдущим министром минрегионразвития был Олег Пьянков, который ушел в отставку 3 февраля. До назначения Зория обязанности министра выполнял первый заместитель Пьянкова, Петр Громов.

До назначения Зорий возглавлял управление автомобильных дорог общего пользования "Горно-Алтайавтодор". В этой организации он работал с 2007 года (в 2005 году закончил АлтГТУ по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы"). Позже был одним из из руководителей "Алтайавтодора", а также одним из консультантов amic.ru по вопросам дорожной отрасли.

В 2019 году Зорий уехал в соседнюю республику и возглавил "Горно-Алтайавтодор". Сейчас на это место назначен его заместитель по капитальному строительству и ремонту Виктор Букатов.